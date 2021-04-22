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В "красных" зонах разрешили торговлю удобрениями

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров разрешил на территории регионов, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, торговлю удобрениями. Изменения внесены в постановление Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236.

Постановление № 374 принято на заседании правительства 21 апреля и обнародовано на Правительственном портале.

Кроме того, Кабмин уточнил, что разрешение на торговлю посадочным материалом касается цветов и растений.

Напомним, по состоянию на 22 апреля в "красной" зоне находятся: 12 регионов Украины: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В "красной" зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также там ограничивается посещение учебных заведений. Кроме того, местные власти могут самостоятельно ограничивать работу транспорта.

Как сообщало РБК-Украина, 7 апреля Кабинет министров разрешил на территории регионов, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, торговлю посадочным материалом и оказание услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.

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