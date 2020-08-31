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В "красных" зонах обучение будут проводить дистанционно, - Шкарлет

Автор: Юлия Струк

Исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет рассказал, как будет происходить обучение в населенных пунктах, которые отнесут к "красной" карантинной зоне. По его словам, образовательный процесс там будет дистанционным.

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Об этом он сказал в ходе брифинга.

"В случае установления "красного" образовательный процесс будет происходить только дистанционно. В 19 зонах установлен красный режим... Хочу напомнить, что подавляющее большинство учебных заведений - являются коммунальными, и финансовое обеспечение возлагается на городские/поселковые советы", - отметил в. о. главы Минобразования.

Напомним, глава Ивано-Франковска, который отнесли к "красной" зоне карантина, Руслан Марцинкив заявил, что в школах города продлили каникулы до 11 сентября из-за коронавируса; они будут вместо дистанционного обучения.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения разработали рекомендации, согласно с которыми если хотя бы у одного ученика подтвердят заболевание коронавирусом, то весь класс отправят на карантин.

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