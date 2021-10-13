Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине

Китайская экономика в последние недели столкнулась с серией острых внутренних кризисов. Почему китайский рынок недвижимости оказался на грани краха, а в стране не хватает электроэнергии, спровоцирует ли это глобальный финансовый кризис образца 2008-го, и как китайские проблемы отразятся на Украине – ниже в материале РБК-Украина.

Рост китайской экономики и связанного с этим политического, военного, экономического, технологического влияния Пекина в мире – главный повод для беспокойства в западном мире, особенно в США. Тем более, китайцы умело используют чуть ли не любой происходящий в мире кризис.

Пандемию коронавируса КНР проходит лучше всех остальных крупных экономик. Главным образом, за счет невозможного в демократических обществах контроля и ограничений для своих граждан. И как следствие, обходясь без всеобщих локдаунов.

После прихода талибов к власти в Афганистане китайцы оказались среди главных претендентов на богатейшие ресурсы страны, в первую очередь, на залежи лития. "Зеленый курс" Евросоюза приведет к существенному росту спроса на солнечные панели и батареи, покупать которые придется у китайцев. Даже глобальный кризис полупроводников Китай использует для увеличения своей доли на этом стратегически важном рынке.

Впрочем, в последние недели китайская экономика перестала казаться столь неуязвимой, как ранее. По прогнозам Bank of America, она будет расти не так быстро, как планировалось: в текущем году – на 8% вместо ожидаемых 8,3%, в 2022-ом – на 5,3% (ожидалось 6,2%), в 2023-ем – на 5,8% вместо 6%.

Очевидно, прогнозы могут стать еще скромнее в связи с двумя текущими кризисами китайской экономики – на рынке недвижимости и в энергетической отрасли.

Большая стройка

Строительная отрасль была основой китайского экономического прорыва, сейчас она составляет до трети всего ВВП страны. Во многом благодаря стимулированному правительством массовому переселению китайцев из сельской местности в города. За последние 30 лет уровень урбанизации вырос более чем вдвое, сейчас в городах проживает 64% из 1,4-миллиардного населения страны.

Одним из главных игроков на рынке жилищной недвижимости стала основанная в 1996 году компания Evergrande. Она владеет около 1300 строительными проектами в 280 городах Китая.

Бизнес-модель Evergrande типична для современной китайской экономики, особенно для строительной отрасли, и основана на постоянном привлечении новых кредитов, чтобы строить больше и больше. Местные власти всегда охотно шли навстречу застройщикам, выделяя землю и кредиты для новой недвижимости.

Чиновники имели и личный интерес в экстенсивном строительстве, и речь не только о взятках или "откатах" с кредитов. Масштабное строительство жилых домов и необходимой для них инфраструктуры – проверенный способ увеличить ВВП своей провинции, как следствие – укрепить свои позиции внутри страны, опционально – продолжить карьеру уже в столице.

Рынок недвижимости Китая на грани кризиса (Фото: GettyImages)

Со временем строительство новых домов, дорог, развязок, мостов и т.д. превратилось для застройщиков и провинциальных властей в самоцель. Жить в новых домах и пользоваться новой инфраструктурой часто было просто некому, по всему Китаю начали появляться пустые жилые комплексы и целые города-"призраки".

По оценкам Financial Times, пустующей китайской недвижимости сейчас хватило бы для расселения 90 миллионов человек. При этом для многих жителей КНР покупка своего жилья, пусть и скромного, является нереальной задачей. Инструментов для вложения свободных средств у более состоятельных китайцев немного, потому они предпочитали вкладываться в квартиры со спекулятивной целью, тем самым дальше "нагревая" рынок.

Часто построенные той же Evergrande квартиры раскупались еще до начала строительства самого дома – вполне привычная и для Украины картина. А застройщик вырученные средства инвестировал в строительство все новых и новых объектов недвижимости. Причем уже давно не только бюджетной.

Компания Evergrande со временем стала серьезным игроком и на рынке элитного жилья, начав диверсифицировать бизнес: от производства электрокаров до выращивания свиней. Полученные от квартирных инвесторов деньги нередко шли на перекрытие потребностей других бизнесов Evergrande. Основанный на постоянном перекредитовании рост компании не мог быть бесконечным.

Конечно, большую роль сыграла пандемия. По Китаю она ударила намного слабее, чем по другим топ-экономикам мира, но спрос на жилую недвижимость все же значительно сократился.

Еще большую роль сыграли действия китайских властей. Руководство коммунистической партии, судя по всему, осознало, что дальнейшее увеличение кредитного пузыря слишком рискованно и может закончиться громким хлопком. И в целом руководство страны решило, что в китайской экономике стало слишком много капиталистических практик и экономической свободы.

"Лидер Китая Си Цзиньпин переделывает деловой мир Китая по своему образу и подобию. Прежде всего, это означает контроль. Если когда-то руководителям (компаний, – ред.) давали зеленый свет на рост любой ценой, то теперь чиновники хотят диктовать, какие отрасли будут процветать, а какие разорятся и как это произойдет", – характеризует ситуацию The New York Times.

В секторе недвижимости это воплотилось в политику "трех красных линий" – если соотношение долгов к активам, капиталу и текущим средствам застройщика превышает установленные рамки, его отрезают от новых кредитов.

Для Evergrande это стало решающим ударом. Общий долг компании превышает 300 млрд долларов при общей стоимости активов около 350 млрд долларов. К середине сентября акции компании упали на 85%, после чего она уже трижды пропустила сроки обязательных выплат по облигациям.

Период отсрочки по платежам закончится в 20-х числах октября, если ничего не удастся придумать – дефолт Evergrande станет неизбежным. Пока что предпринятые компанией действия – вроде продажи части непрофильных активов или попытки рассчитаться с поставщиками материалов построенными квартирами – не дали никакого результата.

Судьба компании сейчас полностью в руках китайского правительства. С одной стороны, крах Evergrande может иметь массу неприятных последствий, в частности, социальных. Более полутора миллионов китайцев вложились в еще недостроенные объекты компании. И, как сообщала в конце сентября The Wall Street Journal, центральная власть КНР поручила местным чиновникам найти других застройщиков, которые могли бы закончить эти проекты.

Банкротство грозит и многочисленным партнерам и субподрядчикам Evergrande, с которыми она не успела рассчитаться. Большой удар будет нанесен и по финансовой системе КНР в целом. Как сообщает BBC, компания задолжала деньги почти трем сотням китайских банков и другим финансовым учреждениям.

Один из самых распространенных в западных СМИ вопросов в контексте ситуации с Evergrande – спровоцирует ли ее потенциальный коллапс новый глобальный кризис. Как было с банкротством инвестиционного банка Lemahn Brothers, углубившего мировой финансовый кризис 2008 года. По большинству оценок, повторения истории все же не будет.

Китайские власти пересмотрели подход к бесконтрольному кредитованию экономики (Фото: GettyImages)

Китайское правительство при желании вполне могло бы поддержать компанию на плаву, как минимум дав ей возможность выполнять текущие обязательства перед кредиторами. Но официальный Пекин вряд ли пойдет на это по политическим соображениям – спасение Evergrande противоречило бы текущему курсу компартии, согласно которому частный бизнес должен сам отвечать за свои действия. Иначе другие крупные компании, в том числе из строительной отрасли, могут продолжить рискованную политику, понимая, что государство все равно окажет им помощь, если что-то пойдет не так.

А вот не допустить расползания кризиса на другие сферы экономики – вполне выполнимая задача для китайской власти. Конечно, крах Evergrande в любом случае повлияет на цифры экономического роста Китая. Но в Пекине, судя по всему, не стремятся к высоким цифрам прироста ВВП любой ценой, как в предыдущие десятилетия. Главная задача на данный момент – прекратить бесконтрольное кредитование. И больше контролировать экономику в целом.

Выключили свет

Параллельно с кризисом вокруг Evergrande, Китай столкнулся и с резкой нехваткой электроэнергии. В конце сентября сотни фабрик и заводов были вынуждены остановиться или простаивать несколько дней в неделю. В некоторых городах отключили светофоры и уличное освещение, а граждан призвали не пользоваться кондиционерами и лифтами. Кризис накрыл более двадцати провинций Китая. И несмотря на усилия центральных властей, проблема не решена до сих пор.

Bloomberg выделяет несколько причин происходящего. В частности, курс Пекина на сокращение выбросов в атмосферу. Накануне открытия зимних Олимпийских игр в феврале следующего года китайские власти особенно озаботились своим имиджем в глазах Запада, где "зеленый курс" является доминирующим трендом внутренней политики. В то же время около 70% всего китайского электричества производится на угольных электростанциях, наиболее вредных для окружающей среды.

Но еще большую роль в кризисе сыграли высокие цены на уголь и проблемы с управлением отраслью, отмечает Financial Times. Так, несмотря на указание Пекина увеличить добычу угля, на местах внедрялись более жесткие меры безопасности на шахтах и штрафы за их нарушение, что наоборот приводило к снижению выработки. А импорт угля сократился из-за санкций на уголь из Австралии, введенных в прошлом году.

Все это наложилось на концепцию "двойного контроля" – с одной стороны, страна должна сокращать потребление электроэнергии, с другой – долю энергии, необходимую для производства одного процента ВВП. Тогда как деньги на ресурсосберегающие проекты на местах не выделялись.

Как подчеркивает South China Morning Post, глубинная причина текущих проблем – в противоречии между рыночным ценообразованием на уголь и госрегулированием цен на электроэнергию. С прошлого года цены на электричество не могут снижаться более чем на 15% или повышаться более чем на 10% от установленной властями цены. И когда уголь значительно дорожает, работа ТЭС становится убыточной. К тому же в Китае существует подобная украинской система субсидий на электричество, в интересах населения и агропроизводителей.

Не сумев справиться с кризисом в короткие сроки, китайские власти пошли на либерализацию рынка. С 15 октября административные ограничения на цену производимого на ТЭС электричества будут сняты, отрасль перейдет к рыночным ценам. Параллельно Китай активно закупает уголь за рубежом, собственные шахты также наращивают добычу.

В свете приближающейся зимы разговоры о климатической нейтральности и "зеленом переходе" несколько утратили актуальность в Китае, хотя официальный Пекин и обещает "строго контролировать" рост потребления угля.

В любом случае, текущий кризис продлится еще как минимум до конца года и будет стоить стране несколько десятых процента годового ВВП.

Фото: GettyImages

Из-за статуса Китая как "мировой фабрики" его внутренние проблемы немедленно сказываются и на всей мировой экономике. Китайские компании-партнеры Apple и Tesla уже были вынуждены приостанавливать производство из-за нехватки электроэнергии. Перебои в технологических цепочках коснулись и многих других отраслей, от производства автомобилей до переработки овечьей шерсти.

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Многочисленные проблемы китайской экономики не обойдут стороной и Украину. В первую очередь, они касаются украинского экспорта. В 2021-ом Китай закрепился в качестве главного торгового партнера Украины – товарооборот вырос более чем на треть по сравнению с прошлым годом.

При этом в структуре украинского экспорта в Китай 35% составляет железная руда и концентраты, на китайский рынок приходится почти половина всего экспорта Украины в этой категории.

Цены на руду на мировых рынках и так стремительно падают, а текущие проблемы в строительной отрасли Китая приведут к дальнейшему снижению спроса на сталь. Меньше цены на руду – меньше поступлений валютной выручки в Украину от экспортеров. И, как следствие, возможное давление на курс гривны уже в обозримой перспективе.