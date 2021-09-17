Очередь за чипами. Как дефицит микросхем в Азии и США изменил рынки авто и электроники

Сложности с покупкой новой машины и подорожание электроники – украинцы вскоре могут ощутить на себе последствия глобального "кризиса полупроводников". О том, почему образовался мировой дефицит микросхем, как он сказался на компаниях и обычных потребителях – подробнее в материале РБК-Украина.

Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений люди по всему миру стали проводить намного больше времени дома. Работа, развлечения, общение перешли в онлайн-формат. Все это привело к резкому росту спроса на электронику, прежде всего, десктопы, ноутбуки, планшеты, смартфоны, телевизоры, приставки, веб-камеры и т.д.

Продажи компьютеров в 2020 году выросли на 13% по сравнению с годом ранее. А в 2021-ом, согласно прогнозам исследовательской компании IDC, этот рынок может вырасти еще на 18,2%.

Быстро обнаружилось узкое место в длинной технологической цепочке производства электроники – полупроводниковые микросхемы (чипы). Их используют буквально везде: от электрических зубных щеток до автомобилей.

Производители чипов перестали справляться с резко возросшими объемами заказов. Результаты дефицита почувствовали на себе как крупные компании, в первую очередь, автомобильной отрасли, так и рядовые потребители по всему миру.

Идеальный шторм

Коронавирус и карантин – безусловно, главная причина мировой нехватки чипов, но не единственная. Большую роль сыграла и продолжительная американо-китайская "торговая война" – США ограничили доступ китайских компаний к западным технологиям.

"Санкции США в отношении Huawei Technologies, одного из крупнейших в мире производителей смартфонов, привели к серьезному сдвигу в мировой мобильной индустрии и нарушили баланс между спросом и предложением чипов", – пишет японское издание Nikkei Asia.

На ухудшение ситуации повлияли и совсем непредвиденные обстоятельства, вроде небывалой засухи на Тайване – мировом лидере по производству полупроводников. Ведь технологический процесс на заводах требует десятков тысяч тонн воды ежедневно. На двух японских полупроводниковых заводах случились крупные пожары, а в американском Техасе производство чипов приостанавливалось из-за аномально холодной зимы.

Все это могло быть некритичным для мирового рынка в обычных условиях, но не в разгар дефицита микросхем. Какую-то роль сыграла и криптовалютная лихорадка, на фоне растущей цены биткойна. Для майнинга криптовалюты требуются высокопроизводительные видеокарты и, соответственно, чипы.

Западные медиа пишут об "идеальном шторме" в сфере производства чипов – ситуации, когда наложение разных негативных факторов значительно увеличивает общий разрушительный эффект.

В мире возник дефицит микросхем (Фото: GettyImages)

Более всего пока пострадали производители автомобилей. Количество электроники, необходимой для современной машины, конечно, сильно отличается в зависимости от ее марки, модели и комплектации. Но ее общая стоимость уже может доходить до половины всех затрат на производство.

Вдобавок менеджмент большинства крупных мировых автопроизводителей совершил крупный просчет. На фоне первого шока от пандемии коронавируса в начале 2020 года они решили, что спрос на авто резко упадет и сократили заказы на поставку чипов. Но спрос просел не так сильно, а со второй половины 2020-го во многих западных странах началось неожиданно уверенное восстановление экономики.

Осознав свою ошибку, автомобильная индустрия бросилась заказывать крупные партии чипов, но было уже поздно: производители микросхем переориентировались на других заказчиков. На некоторых полупроводниковых заводах мощности загружены уже почти на 100%. Автокомпании, по сути, оказались в конце очереди.

Автоиндустрия в целом нуждается в более простых и дешевых чипах, по сравнению, например, с производителями смартфонов. Но и цена на дешевые микросхемы выросла в сотни раз по отдельным позициям.

В результате отрасль понесла большие потери. Согласно оценке Boston Consulting Group, за первые полгода 2021-го в мире было выпущено на четыре миллиона меньше автомобилей, чем планировали. По итогам всего года цифра может вырасти до 7-9 млн машин. Как сообщал Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию AlixPartners, автопроизводители в 2021-ом могут недосчитаться 110 миллиардов долларов дохода.

Из-за нехватки чипов приостанавливались заводы Honda, Volkswagen, Volvo, Nissan, Ford и других ведущих компаний отрасли. Некоторое время на этом фоне выделялась Toyota, которая создала запасы чипов на складах на несколько месяцев вперед, в отличие от конкурентов. В итоге прибыль компании за фискальный год (с марта-2020 до марта-2021) выросла на рекордные 10,3%. Но вскоре кризис добрался и до нее – в сентябре компания сократила план по выпуску новых машин сразу на 40%.

Больше других пострадали европейские автокомпании. В июле в Великобритании производство машин упало до уровня 1956 года, сообщает Bloomberg.

Нехватка новых автомобилей резко стимулировала спрос на б/у авто в США на протяжении почти полутора лет. На пике, в июле этого года, средняя цена на подержанный автомобиль перевалила за 25 тысяч долларов – примерно на треть выше, чем в допандемические времена.

В Украине рынок б/у авто также переживает расцвет. За январь-август текущего года в стране зарегистрировали на 46% больше авто с пробегом, ввезенных из-за рубежа, чем в 2020-ом. Доля такого импорта достигла 86% от общего числа впервые зарегистрированных легковушек.

Впрочем, в случае Украины это стоит связывать не столько с полупроводниковым кризисом, сколько с упрощениями процедуры ввоза и регистрации подержанных машин. Но и рынок новых авто в Украине в 2020-ом вырос более чем на четверть.

В Украине, как и во всем мире, вырос спрос на б/у авто (Фото из открытых источников)

На украинский авторынок дефицит чипов пока особо не повлиял. Ситуация может измениться уже в обозримом будущем. "Благодаря наличию складов у наших импортеров, в Украине до поры до времени все это (кризис полупроводников, - ред.) не ощущалось. Или ощущалось не так остро, как в странах ЕС. Тем не менее последствия глобального дефицита уже проявляются и у нас", – сообщает Auto-Consulting.

Так, в частности, могут возникнуть некоторые перебои с поставками отдельных моделей BMW и Mini. Возможен и дефицит наиболее популярных моделей брендов Audi и Volkswagen.

Геополитика микросхем

Хоть и менее жестко, чем на автомобильном рынке, кризис полупроводников отразился и на рынке потребительской электроники. Производители ноутбуков в целом оказались одними из главных бенефициаров карантинных ограничений.

Растущий спрос и особенно сокращение производства из-за нехватки чипов вынуждает их повышать цены. Как пишет The Guardian, в руководстве компании Acer заявили, что могут обеспечивать только половину мирового спроса на их ноутбуки.

"У вас не должно возникнуть проблем с поиском ноутбука среднего или премиального класса на полках магазинов, но более простые модели найти сложнее. Так происходит потому, что производители предпочитают использовать дефицитные чипы в более дорогих моделях", – объясняет ситуацию Consumer Reports.

Как отмечало в июле The Wall Street Journal, производители смартфонов обычно запасаются деталями на полгода вперед, но теперь эти запасы заканчиваются. Крупнейший мировой производитель смартфонов Samsung был вынужден сократить поставки на 20%. Ряд других ведущих производителей повысили цены и сократили продажи новых моделей телефонов.

Очевидно, со следующего года цены на те же смартфоны будут расти сильнее. Тем более что мировой лидер в производстве полупроводников, тайваньская компания TSMC с долей в 53% глобального рынка, в декабре повысит цены на свои чипы на 10-20%. Вполне ожидаемо, что эта разница в основном ляжет на плечи потребителей.

Производство полупроводников также становится новым полем для конкуренции между глобальными игроками: США, Евросоюзом и Китаем. 16 сентября в ЕС анонсировали законопроект о европейских чипах, призванный снизить зависимость прежде всего от азиатских производителей микросхем. В июне за выделение 52 миллиардов долларов на разработку и производство полупроводников проголосовал Сенат США.

Тем временем, максимум из полупроводникового кризиса пытается выжать Китай. Страна обновляет рекорды по производству микросхем – в 2021-ом их выпустили уже на 41% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как пишет CNBC, китайский топ-производитель чипов SMIC может стать крупным бенефициаром текущего кризиса. Дело в том, что компания производит чипы, основанные на сравнительно устаревших технологиях. Но их более чем достаточно для потребностей автомобильной индустрии, которые не могут удовлетворить тайваньцы.

Производителям авто не хватает электронники и комплектующих (Фото: GettyImages)

Кроме того, китайцы традиционно активно ведут себя и на внешних рынках. В августе они купили британского производителя чипов Newport Wafer Fab – после чего компания сразу разорвала контракты со своими американскими клиентами.

Прогнозы о том, когда кризис полупроводников наконец-то закончится, очень отличаются. По оптимистичным оценкам, он может пойти на спад, по крайней мере в отдельных сегментах рынка, уже в конце этого года. Тогда как в Intel и TSMC говорят о том, что дефицит сохранится до 2023-го.

В любом случае кризис перепроизводства чипов в обозримой перспективе не грозит – рынок будет расти более чем на 10% в год. Мощными двигателями спроса на чипы являются электромобили, производство которых будет только нарастать, а также продвижение 5G-технологий и связанного с ними "интернета вещей": от "умных" ферм до "умных" холодильников. Тем более, каких-то реалистичных и, главное, коммерчески реализуемых альтернатив полупроводникам пока создать так и не удалось.

Рядовым же потребителям не стоит надеяться на то, что окончание дефицита чипов автоматически приведет и к снижению цен на разнообразную технику. Как сообщает The Financial Times, Mercedes-Benz и BMW собираются искусственно поддерживать цены на свои автомобили даже после того, как кризис закончится.