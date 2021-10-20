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"Красную" зону карантина могут сегодня расширить: под угрозой две области

Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Украине еще две области могут перейти в "красную" зону карантина. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС сегодня соберется на заседание для принятия решения.

Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.

При этом они не смогли сказать, в каких именно регионах планируют усилить карантин.

В то же время известно, что в ходе заседания будут докладывать о ситуации в своих областях главы Черниговской и Сумской ОГА.

Какие области сейчас в "красной" зоне

В этой зоне находятся 5 областей:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Херсонская.

Кроме того, Киевская школа экономики сообщила, что "красная" зона может расшириться еще на 4 области. Под угрозой попадания в эту зону:

  • Житомирская область,
  • Луганская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область.
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КарантинЧерниговская областьСумская область