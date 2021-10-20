"Красную" зону карантина могут сегодня расширить: под угрозой две области

В Украине еще две области могут перейти в "красную" зону карантина. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС сегодня соберется на заседание для принятия решения.
Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.
При этом они не смогли сказать, в каких именно регионах планируют усилить карантин.
В то же время известно, что в ходе заседания будут докладывать о ситуации в своих областях главы Черниговской и Сумской ОГА.
В этой зоне находятся 5 областей:
Кроме того, Киевская школа экономики сообщила, что "красная" зона может расшириться еще на 4 области. Под угрозой попадания в эту зону: