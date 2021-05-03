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В "красной зоне" карантина остаются семь областей

Автор: Даша Харченко

Министерство здравоохранения обновило карту карантина в Украине. Согласно актуальным данным, в "красной зоне" остается семь областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Согласно обновленным данным, в "желтой зоне" находятся Киев, Киевская, Винницкая, Закарпатская, Херсонская, Львовская, Николаевская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения - маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.

В "оранжевой зоне" остаются Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В "красной зоне" Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 2 мая, подтвердили 2758 новых случаев коронавируса. Больше всего заразились в Днепропетровской области.

При этом министр Максим Степанов сообщал, что не ждет сильных скачков новых случаев после майских праздников.

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