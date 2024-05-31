У Краснодарському краї РФ після "відбиття" атаки БПЛА горіла нафтобаза: відео

У Темрюкському районі Краснодарського краю після атаки БПЛА загорілися три цистерни з нафтопродуктами на нафтобазі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости, Кримський вітер і ASTRA.
Пропагандисти з РИА Новости, як завжди, написали, що "масовану" атаку "відбито", постраждалих і руйнувань нібито немає.
Разом з тим, губернатор, слова якого наводить ASTRA, заявив, що у Темрюкському районі краю "від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази". За його словами, пошкоджені та горять 3 цистерни з нафтопродуктами, також є постраждалі серед робітників нафтобази, їм надають медичну допомогу, решту евакуйовано.
Кримський вітер пише, що нафтобаза розташована у порту "Кавказ". З цієї нафтобази надходило паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.
О 4:17 канал повідомив про повторні звуки вибухів у районі порту.
Останнім часом Україна зосередилася на атаках дронами нафтопереробної інфраструктури РФ, яка використовується у війні проти України.
Останній випадок: в ніч на 19 травня українські захисники атакували військовий аеродром та нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а також нафтобазу у Ленінградській області.
За оцінками Пентагону, атаки українських безпілотників по російській енергоінфраструктурі вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.
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