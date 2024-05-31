У Краснодарському краї РФ після "відбиття" атаки БПЛА горіла нафтобаза: відео

Пропагандисти з РИА Новости, як завжди, написали, що "масовану" атаку "відбито", постраждалих і руйнувань нібито немає.

Разом з тим, губернатор, слова якого наводить ASTRA, заявив, що у Темрюкському районі краю "від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази". За його словами, пошкоджені та горять 3 цистерни з нафтопродуктами, також є постраждалі серед робітників нафтобази, їм надають медичну допомогу, решту евакуйовано.

Кримський вітер пише, що нафтобаза розташована у порту "Кавказ". З цієї нафтобази надходило паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

О 4:17 канал повідомив про повторні звуки вибухів у районі порту.

Атаки на НПЗ у Росії