У Краснодарському краї після атаки дронів горить нафтобаза "Едельвейс-95", - ЗМІ

ASTRA проаналізувала кадри, які зробили очевидці після нічної атаки. За даними OSINT-аналітиків, на них видно пожежу на території нафтобази краснодарської компанії ТОВ "Едельвейс-95".

Підприємство займається оптовою торгівлею нафтопродуктами. Серед основних напрямків його роботи - поставки дизельного палива стандарту Євро-5 та бензину АІ-92, АІ-95 і АІ-100.

Зазначається, що обсяг нафтобази становить близько 4500 кубометрів. Крім того, об'єкт має власний залізничний тупик, який використовують для приймання та відвантаження пального.

Таким чином, підприємство має можливість отримувати та відправляти нафтопродукти залізницею.

Що відомо про "Едельвейс-95"

На сайті "Едельвейс-95" зазначено, що підприємство продає паливо близько 30 років. Компанія також повідомляє, що закуповує нафтопродукти безпосередньо у найбільших російських нафтопереробних заводів.

Власна нафтобаза, як стверджується на сайті підприємства, дає змогу оперативно отримувати весь асортимент продукції та відвантажувати його протягом одного робочого дня.