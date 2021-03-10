"Красная" зона на Буковине и Прикарпатье: какие электрички отменили

Укрзализныця обнародовала список временно отмененных рейсов пригородных и региональных поездов в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, которые попали в "красную" зону карантина.

Так, с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение следующих пригородных поездов:

Напомним, по состоянию на сегодня в "красные зоны" входят Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

Ранее Кабинет министров расширил перечень ограничений в "красной зоне" карантина. В частности, будет запрещена работа общественного транспорта. Под ограничения не попадают перевозки пассажиров легковыми авто в количестве не более 5 человек.

Добавим, к попаданию в "красную" зону карантина приблизились еще почти 10 областей Украины. Пока эти области находятся в "оранжевой" зоне карантина.