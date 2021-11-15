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В Красилове Хмельницкой области построили спортивно-реабилитационный центр

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Хмельницкий, Понедельник 15 ноября 2021 10:19
В Красилове Хмельницкой области построили спортивно-реабилитационный центр Фото: в Красилове Хмельницкой области построили спортивно-реабилитационный центр (пресс-центр)
Автор: Наталия Гурковская

В городе Красилов Хмельницкой области открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс с бассейнами и спортивными залами. Объект был создан в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка"..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой ОГА.

"Этот объект будет способствовать оздоровлению и развитию как детей, так и взрослых", - сказал глава облгосадминистрации Сергей Гамалий.

В новом центре работает большой бассейн размером 25х8 м и глубиной 2,2 м с тремя дорожками, предназначенный для спортивных занятий. Также был обустроен малый бассейн размером 12х8 м и глубиной 1,1 м.

"В нем будут учить плаванию, а также проводить реабилитацию детей с инвалидностью. Чтобы и тренеру, и ребенку было удобно и комфортно, бассейн оборудовали специальным подъемником", - отметили в пресс-службе ОГА.

Центр также имеет зал для групповых занятий по дзюдо и фитнесу, тренерские комнаты. Были обустроены четыре раздевалки и душевые.

На втором этаже расположены две раздевалки, кабинеты психолога, реабилитолога, массажиста, два зала для групповых занятий и два спортивных зала с реабилитационным оборудованием. Кроме того, оборудован кабинет для реабилитации участников боевых действий.

Все помещения нового центра отвечают стандартам доступности и инклюзивности, подчеркнули в ОГА.

Общая стоимость проекта составила 52 млн грн. Из них 30,1 млн грн были выделены из государственного фонда регионального развития, 10,4 млн грн профинансированы за счет субвенции из государственного бюджета и 5,65 млн грн получены из бюджета громады.

Напомним, ранее сообщалось, что в следующем году программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстановит 48 областных больниц для взрослых и детей.

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