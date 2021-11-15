У Красилові Хмельницької області збудували спортивно-реабілітаційний центр

У місті Красилів Хмельницької області відкрився новий спортивно-оздоровчий комплекс із басейнами та спортивними залами. Об’єкт було створено в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Хмельницької ОДА.

"Цей об’єкт сприятиме оздоровленню та розвитку як дітей, так і дорослих", - сказав голова облдержадміністрації Сергій Гамалій.

У новому центрі функціонує великий басейн розміром 25х8 м та глибиною 2,2 м з трьома доріжками, призначений для спортивних занять. Також було облаштовано і малий басейн розміром 12х8 м та глибиною 1,1 м.

"У ньому будуть навчати плаванню, а також проводити реабілітацію дітей з інвалідністю. Аби і тренеру, і дитині було зручно та комфортно, басейн обладнали спеціальним підйомником", - зазначили у пресслужбі ОДА.

Центр також має залу для групових занять із дзюдо та фітнесу, тренерські кімнати. Було облаштовано чотири роздягальні й душові.

На другому поверсі розташовано дві роздягальні, кабінети психолога, реабілітолога, масажиста, дві зали для групових занять та два спортивних зали із реабілітаційним обладнанням. Крім того, обладнано кабінет для реабілітації учасників бойових дій.

Усі приміщення нового центру відповідають стандартам доступності та інклюзивності, наголосили в ОДА.

Загальна вартість проєкту склала 52 млн грн. З них 30,1 млн грн було виділено з державного фонду регіонального розвитку, 10,4 млн грн профінансовано за рахунок субвенції з державного бюджету та 5,65 млн грн отримано з бюджету громади.