Краще тюрма, ніж концерт Кобзона. СБУ про підрив колаборантів під Мелітополем

Служба безпеки України не виключає, що може бути причетною до підриву колаборантів поблизу окупованого Мелітополя. В СБУ попередили зрадників, що краще тюрма, аніж смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар пресслужби СБУ.

У спецслужбі не підтвердили свою причетність до інциденту у Михайлівці поблизу Мелітополя, але й не виключили її.

"Всі деталі щодо бавовни ми зможемо розповісти після нашої перемоги. Але з огляду на деякі випадки, що трапляються на тимчасово окупованих територіях, колаборанти мають розуміти: для них краще опинитися в українській тюрмі, ніж на концерті Кобзона", - зазначили у пресслужбі.

Загинув не один колаборант

За даними джерел РБК-Україна, за вчорашньою ліквідацією колаборантів у Запорізькій області стоїть СБУ. У наше розпорядження потрапили фотографії вибухового пристрою, який заклали в автівку колаборантів.

Джерела підтверджують, що внаслідок вибуху у Мелітополі ліквідований Сергій Дідовідюк. Він не тільки керував захопленим кафе "Гетьман", а й був заступником керівника штабу "Ми разом із Росією", створеного правлячою партією РФ. Бізнесмен належав до вузького коло довірених осіб російських окупантів.

Дідовідюк вирішував кадрові питання, писав доноси на місцевих жителів та особисто вказував російським окупантам, кого треба катувати.

За нашою інформацією, вибухівку підклали в автомобіль "Нива". Окрім Дідовідюка, у машині були була його дружина та 33-річна донька Яна. Вона теж є активною колаборанткою і заступницею так званого "керівника військово-цивільної адміністрації смт Михайлівка" В'ячеслава Бідняка.

В результаті вибуху Дідовідюк із дочкою загинули, дружина поранена, стан Бідняка потребує уточнення.

Вибух у районі Мелітополя

Нагадаємо, вчора мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в районі окупованої Михайлівки підірвалися колаборанти.

За його словами, внаслідок інциденту загинув місцевий бізнесмен та колаборант - власник кафе "Гетьман". Федоров зазначив, що у машині перебували чотири прихильники Кремля.

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