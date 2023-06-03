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Лучше тюрьма, чем концерт Кобзона. СБУ о подрыве коллаборантов под Мелитополем

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Украина, Суббота 03 июня 2023 13:38
Лучше тюрьма, чем концерт Кобзона. СБУ о подрыве коллаборантов под Мелитополем Фото: СБУ отреагировала на подрыв коллаборантов под Мелитополем (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ростислав Шаправский, Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины не исключает, что может быть причастна к подрыву коллаборантов вблизи оккупированного Мелитополя. В СБУ предупредили предателей, что лучше тюрьма, чем смерть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы СБУ.

В спецслужбе не подтвердили свою причастность к инциденту в Михайловке вблизи Мелитополя, но не исключили ее.

"Все детали по поводу бавовны мы сможем рассказать после нашей победы. Но учитывая некоторые случаи, случающиеся на временно оккупированных территориях, коллаборанты должны понимать: для них лучше оказаться в украинской тюрьме, чем на концерте Кобзона", - отметили в пресс-службе.

Погиб не один коллаборант

По данным источников РБК-Украина, за вчерашней ликвидацией коллаборантов в Запорожской области стоит СБУ. В наше распоряжение попали фотографии взрывного устройства, которое заложили в автомобиль коллаборантов.

Источники подтверждают, что в результате взрыва в Мелитополе ликвидирован Сергей Дидовидюк. Он не только руководил захваченным кафе "Гетьман", но и являлся заместителем руководителя штаба "Мы вместе с Россией", созданного правящей партией РФ. Бизнесмен принадлежал к узкому кругу доверенных лиц российских оккупантов.

Дидовидюк решал кадровые вопросы, писал доносы на местных жителей и лично указывал российским оккупантам, кого нужно пытать.

По нашей информации, взрывчатку подложили в автомобиль "Нива". Кроме Дидовидюка, в машине была его жена и 33-летняя дочь Яна. Она тоже является активной коллаборанткой и заместительницей так называемого "руководителя военно-гражданской администрации пгт Михайловка" Вячеслава Бедняка.

В результате взрыва Дидовидюк с дочерью погибли, жена ранена, состояние Бедняка нуждается в уточнении.

Взрыв в районе Мелитополя

Напомним, вчера мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в районе оккупированной Михайловки подорвались коллаборанты.

По его словам, в результате инцидента погиб местный бизнесмен и коллаборант - владелец кафе "Гетьман". Федоров отметил, что в машине находились четыре поклонника Кремля.

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