Краще пізно. Ротань і забивний підопічний отримали призи УПЛ за місяць після сенсації

За підсумками 4-го туру сезону, що розтягнувся на чотири тижні, українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам "Олександрії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Форвард "жовто-чорних" Олександр Філіппов – футболіст 4-го туру чемпіонату України. Нападник став головним героєм у сенсаційній перемозі над донецьким "Шахтарем" (4:3).

Саме Філіппов найбільше доклався до вольового успіху "Олександрії". За рахунку 0:2 він перехопив невдалу передачу оборонця і відправив м'яч у порожні ворота "гірників". Після перерви форвард реалізував одинадцятиметровий та реалізував вихід фактично віч-на-віч із кіпером після забігу з центра поля.

Натомість керманич "Олександрії" Руслан Ротань – найкращий тренер туру. Під керівництвом українського фахівця "жовто-чорні" не тільки здолали чинного чемпіона, а й утвердилися тоді в статусі лідера з чотирма перемогами в чотирьох турах. У вересні ж олександрійці не впоралися з київською "Оболонню" (0:0).

У голосуванні за найкращих гравця і тренера туру взяли участь коментатори, оглядачі низки видань, а також футболісти недавнього минулого Прем'єр-ліги. Філіппов випередив в опитуванні Назаренка, Гуцуляка, Яшарі та одноклубника Безерру. Тим часом Ротань виявився кращим за Пономарьова та Шовковського.