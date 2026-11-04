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Крапка на 3 млрд доларів: ексвласники ПриватБанку програли суд у Британії

13:25 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ПриватБанк виграв справу проти ексвласників у Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)

Колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов остаточно програли справу в Британії. Вони мають виплатити фінустанові понад 3 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби ПриватБанку.

Верховний суд Британії остаточно відмовив колишнім акціонерам у дозволі на оскарження попередніх рішень. Це означає завершення будь-яких судових процедур щодо перегляду справи.

Тепер рішення англійського суду можна примусово виконувати в будь-якій юрисдикції світу для стягнення збитків, процентів та судових витрат.

"Ми вітаємо оперативне рішення Верховного суду та продовжуємо роботу з примусового виконання судового рішення", - зазначили у фінустанові.

У липні 2025 року Високий суд Британії встановив, що Коломойський і Боголюбов вчинили масштабне шахрайство проти ПриватБанку.

Ексвласники намагалися оскаржити це рішення, стверджуючи, що нібито повернули банку частину незаконно привласнених коштів, проте в травні 2026 року Апеляційний суд повністю відхилив їхні апеляції.

Нагадаємо, в середу, 4 листопада, середній курс долара в обмінниках становить 46,40 гривні для купівлі валюти та 46,01 гривні для її продажу.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити в середньому за 52 гривні, а продати - за 51,50 гривні.

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Геннадій БоголюбовПриватБанкВеликобританіяСудІгор Коломойский