Крапка на 3 млрд доларів: ексвласники ПриватБанку програли суд у Британії

Нагадаємо, в середу, 4 листопада, середній курс долара в обмінниках становить 46,40 гривні для купівлі валюти та 46,01 гривні для її продажу.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити в середньому за 52 гривні, а продати - за 51,50 гривні.