Крапивцов за підтримки Циганкова пройшов посвячення в гравці "Жирони" (відео)

Команда розпочала підготовку до першого офіційного поєдинку в новому році. 11 січня в рамках 19-го туру Ла Ліги каталонці зіграють на виїзді з "Алавесом".

Вперше тренування з основним складом провів 19-річний український воротар Владислав Крапивцов. Перед виходом на поле новачок пройшов своєрідне посвячення у гравці "Жирони": пробіг повз футболістів, які стояли в два ряди та намагались легенько ляснути нового партнера.

Серед тих, хто брав участь в цій жартівливій церемонії – півзахисник команди Віктор Циганков. Він на початку грудня отримав чергову травму та пропустив майже місяць. Зараз легіонер відновився після пошкодження. Проте, чи зіграє він з "Алавесом" поки невідомо. Циганков у цьому сезоні провів за каталонців 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

"Жирона" наразі посідає восьме місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В активі клубу 25 балів після 18-ти матчів.

Хто такий Владислав Крапивцов

Уродженець Харкова не встиг дебютувати на дорослому рівні в УПЛ. Він провів два сезони за команду U-19 "Дніпра-1". У чемпіонаті України серед юнацьких команд воротар зіграв 44 матчі.

На радари закордонних клубів Крапивцов потрапив після чемпіонату Європи серед 19-річних. Передусім його стараннями збірна України дійшла до півфіналу змагань, де драматично поступилася Франції U-19. Страж воріт "синьо-жовтих" був визнаний найкращим голкіпером турніру.