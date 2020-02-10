Крамп-Карренбауер отказалась быть следующим канцлером Германии

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (wikipedia.org)

Кроме того, Крампи-Карренбауер уйдет с поста главы правящей партии

Лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер не будет претендовать на пост канцлера и уйдет с поста главы партии. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Крамп-Карренбауэр об этом заявила на заседании президиума ХДС. Она объявила, что не хочет занимать пост канцлера. Кроме того, источники издания пишут, что Крамп-Карренбауэр еще и уйдет с должности главы партии.

По словам участников встречи, лидер ХДС жаловалась на неурегулированные отношения между частями партии и ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми. Она была категорически против сотрудничества с этими политическими силами.

Канцлер Ангела Меркель поблагодарила ее и попросила, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась министром.

Ранее Меркель заявила, что намерена и в дальнейшем оставаться одновременно лидером партии Христианско-демократический союз (ХДС) и возглавлять правительство Германии. Тогда она предложила на место главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

До этого сообщалось, что Меркель больше не будет претендовать на пост председателя ХДС. В то же время она намерена сохранить за собой должность канцлера как минимум до 2021 года.