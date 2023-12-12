У Краматорську затримали агентку ФСБ, їй допомагав представник Московського патріархату

Правоохоронці затримали в Донецькій області агентку ФСБ Росії. Коригувати удари окупантів їй допомагав представник УПЦ Московського патріархату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За матеріалами слідства, фігурантка "зливала" геолокації підрозділів ЗСУ в районі Краматорська.
Її "зв'язковим" був колишній настоятель одного з храмів УПЦ (МП) на Донеччині, який на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав до країни-агресора і почав працювати на ФСБ.
"Встановлено, що раніше зловмисниця була помічницею клірика, а після його втечі до Росії - продовжила тримати з ним контакт. Для налагодження розвідувально-підривної діяльності ворожа інформаторка на початку цього року виїжджала до РФ через країни Євросоюзу", - пише СБУ.
У Росії вона зустрічалася зі своїм "куратором" від ФСБ - екс-головою розвідки артилерії 100-ї окремої мотострілецької бригади окупантів.
Під час зустрічі він провів із фігуранткою інструктаж, визначив їй основні завдання та канали комунікації через клірика УПЦ (МП).
Фото: Затримання та обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)
Після цього зловмисниця повернулася в Україну і приступила до збору розвідувальної інформації на користь країни-агресора. Отримані відомості передавала у РФ через заздалегідь відпрацьований анонімний чат у популярному месенджері.
Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність ворожої пособниці та затримали її у власному будинку в селищі Красноторка (входить до Краматорської громади - ред.).
Під час обшуку в затриманої вилучено мобільний телефон та планшет, які вона використовувала для передачі розвідданих окупантам.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років в'язниці.
Вчора контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який розвідував позиції і маршрути руху ЗСУ в Миколаївській області та коригував повітряні удари окупантів.
Також у рамках спецоперації було затримано російського агента ФСБ в Одесі, який планував балотуватися до Верховної ради, щоб шпигувати для ворога.
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