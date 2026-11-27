У Краматорську комунальники гинуть, намагаючись повернути місту воду, газ і світло, - волонтерка
Працівники комунальних служб Краматорська потрапляють під удари російських дронів, коли намагаються відновити водо-, газо- та електропостачання. Серед працівників, які ремонтують пошкоджені мережі, є загиблі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла "Цензор.НЕТ" керівниця евакуаційної команди Universal Aid Ukraine Анна Елсбернд.
"Тут же працівники гинуть, намагаючись усе відремонтувати", — сказала Анна Елсбернд.
Вона також закликала посилити підтримку мешканців, які готові виїхати. За її словами, після переїзду особливо складно тим, хто не має в іншому регіоні родичів або друзів.
Директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко раніше розповів, що до деяких пошкоджених об’єктів бригади вже не можуть дістатися через загрозу атак, хоча знають, як виконати ремонт. За три місяці з водоканалу звільнилися близько 200 працівників.
Як повідомлялось раніше, у Краматорську через постійну загрозу FPV-дронів волонтери змушені їздити навіть до супермаркету на броньованому автомобілі та брати із собою детектор дронів "Чуйка".