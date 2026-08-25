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На Краматорському напрямку у ворога зростають втрати через збут палива цивільним

08:10 25.08.2026 Вт
1 хв
Військовим РФ доводиться йти на штурми пішки
aimg Юлія Маловічко
Фото: російські військові (Getty Images)

У РФ на Краматорському напрямку зростають втрати через те, що командири збувають паливо в тил. Військовим у результаті доводиться йти на штурми без техніки і це не єдиний наслідок, що погрішує їхнє становище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентів "АТЕШ".

"Агенти руху "АТЕШ" зі складу 70-ї мотострілецької дивізії (угруповання військ "Дніпро") повідомляють про систематичний збут армійського пального. Командування реалізує паливо місцевому населенню в тилу - у Донецьку, Луганську та Ростові-на-Дону...", - йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" зазначають - у результаті підрозділ ворога стикається з гострим дефіцитом паливно-мастильних матеріалів (ПММ).

"Заправляти автомобілі, броньовану техніку і мотоцикли нічим, через що особовий склад змушений вирушати на штурм пішки. Військовослужбовці позбавляються прикриття бронею, а автомобільна евакуація поранених стає неможливою. Через це кількість втрат у підрозділі за останній час значно збільшилася" , - підсумували.

Нагадаємо, постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки заявив - РФ програє війну Україні, а економіка ворога дедалі більше виснажується через витрати на агресію.

За словами дипломата, Москва продовжує зазнавати значних втрат на фронті. Щомісяця Росія, за його оцінкою, втрачає щонайменше 30-35 тисяч військових.

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