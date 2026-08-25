На Краматорському напрямку у ворога зростають втрати через збут палива цивільним

"Агенти руху "АТЕШ" зі складу 70-ї мотострілецької дивізії (угруповання військ "Дніпро") повідомляють про систематичний збут армійського пального. Командування реалізує паливо місцевому населенню в тилу - у Донецьку, Луганську та Ростові-на-Дону...", - йдеться у повідомленні.



В "АТЕШ" зазначають - у результаті підрозділ ворога стикається з гострим дефіцитом паливно-мастильних матеріалів (ПММ).

"Заправляти автомобілі, броньовану техніку і мотоцикли нічим, через що особовий склад змушений вирушати на штурм пішки. Військовослужбовці позбавляються прикриття бронею, а автомобільна евакуація поранених стає неможливою. Через це кількість втрат у підрозділі за останній час значно збільшилася" , - підсумували.