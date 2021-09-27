В Краматорске "с нуля" возводят многопрофильную больницу третьего уровня медицины. Современное медицинское учреждение обеспечит высокоспециализированной медицинской помощью жителей Донбасса и прилегающих территорий Луганщины и Харьковщины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Сейчас рабочие обустроили на объекте временные дороги и завершают земляные работы.

"Примерно 100 тыс. кубов земли вывезено из котлована, устроено 411 свай в различных блоках. На объекте работает 26 единиц спецтехники и 74 работника. Работы выполняются согласно графику", - отметил руководитель проекта Руслан Кочедеря.

Подрядчик уже завершил испытания свай и получил разрешение на установку основных свай здания больницы. Параллельно специалисты подключают водоснабжение объекта, в двух местах проходит присоединение к основной водомагистрали. Также проводятся временные электрические сети и обустройство строительного городка.