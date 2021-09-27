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В Краматорске "с нуля" возводят многопрофильную больницу третьего уровня медицины

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Краматорск, Понедельник 27 сентября 2021 14:12
В Краматорске "с нуля" возводят многопрофильную больницу третьего уровня медицины Фото: в Краматорске "с нуля" возводят многопрофильную больницу (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Краматорске "с нуля" возводят многопрофильную больницу третьего уровня медицины. Современное медицинское учреждение обеспечит высокоспециализированной медицинской помощью жителей Донбасса и прилегающих территорий Луганщины и Харьковщины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Сейчас рабочие обустроили на объекте временные дороги и завершают земляные работы.

"Примерно 100 тыс. кубов земли вывезено из котлована, устроено 411 свай в различных блоках. На объекте работает 26 единиц спецтехники и 74 работника. Работы выполняются согласно графику", - отметил руководитель проекта Руслан Кочедеря.

В Краматорске &quot;с нуля&quot; возводят многопрофильную больницу третьего уровня медицины

Подрядчик уже завершил испытания свай и получил разрешение на установку основных свай здания больницы. Параллельно специалисты подключают водоснабжение объекта, в двух местах проходит присоединение к основной водомагистрали. Также проводятся временные электрические сети и обустройство строительного городка.

В Краматорске &quot;с нуля&quot; возводят многопрофильную больницу третьего уровня медицины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский осмотрел строительство областной многопрофильной больницы в Краматорске и ознакомился с реализацией проектов "Большой стройки" в Донецкой области.

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