ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До Краматорська надійшов черговий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова

Новость на русском →
Понеділок 07 листопада 2022 13:57
До Краматорська надійшов черговий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова Фото: до Краматорська надійшов черговий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Прифронтовий Краматорськ отримав чергову партію гуманітарної підтримки від Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Дві великі вантажівки з 3,6 тисячами продуктових наборів доставили до міста бригади мобільної видачі фонду. Допомога насамперед призначена для соціально незахищених категорій громадяни.

У кожен набір увійшли продукти, які мають тривалий термін зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд вже передав понад 114 тисяч наборів для мешканців Донеччини та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону. Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога Краматорськ
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ