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В Краматорск поступил очередной гуманитарный груз от Фонда Ахметова

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Понедельник 07 ноября 2022 13:57
В Краматорск поступил очередной гуманитарный груз от Фонда Ахметова Фото: в Краматорск поступил очередной гуманитарный груз от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Прифронтовый Краматорск получил очередную партию гуманитарной поддержки от Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Два больших грузовика с 3,6 тысячами продуктовых наборов доставили в город бригады мобильной выдачи фонда. Помощь в первую очередь предназначена для социально незащищенных категорий граждан.

В каждый набор вошли продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд уже передал более 114 тысяч наборов для жителей Донбасса и тех, кто временно эвакуировался из региона. Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Гуманитарная помощь Краматорск
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