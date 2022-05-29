Краматорск и соседние города - без света: в чем причина

Краматорск и соседние города остались без электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко.
"В результате боевых действий перебита высоковольтная ЛЭП. Краматорск и все соседние города без света", - сказал он.
По его словам, на данный момент ремонт усложняется из-за опасности направления, где произошла авария.
"Занимаются ремонтные бригады", - констатировал мэр города.
Напомним, что работа Славянской ТЭС в Донецкой области была остановлена с 27 мая из-за постоянных обстрелов.
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