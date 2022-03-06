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В Краматорск прибыли медикаменты от Фонда Ахметова 

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Воскресенье 06 марта 2022 14:12
В Краматорск прибыли медикаменты от Фонда Ахметова  Фото: в Краматорск прибыли медикаменты от Фонда Ахметова (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

В Краматорск прибыли лекарства и медицинские средства первой необходимости для больниц Донецкой области. Это 20 тысяч единиц с антисептиками, антибиотиками, средствами для обработки ран и другими медицинскими средствами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Рината Ахметова.

Перечень нужнейшего определили совместно с Министерством здравоохранения Украины.

Это уже вторая партия лекарств, которую предоставляет Фонд Рината Ахметова в рамках помощи для Минздрава. Первые 100 тысяч единиц медикаментов уже были направлены в больницы Киевской области, в городах и поселках которой сейчас гуманитарная ситуация катастрофическая.

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