В Краматорск прибыли медикаменты от Фонда Ахметова
Фото: в Краматорск прибыли медикаменты от Фонда Ахметова (pixabay)
В Краматорск прибыли лекарства и медицинские средства первой необходимости для больниц Донецкой области. Это 20 тысяч единиц с антисептиками, антибиотиками, средствами для обработки ран и другими медицинскими средствами
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Рината Ахметова.
Перечень нужнейшего определили совместно с Министерством здравоохранения Украины.
Это уже вторая партия лекарств, которую предоставляет Фонд Рината Ахметова в рамках помощи для Минздрава. Первые 100 тысяч единиц медикаментов уже были направлены в больницы Киевской области, в городах и поселках которой сейчас гуманитарная ситуация катастрофическая.