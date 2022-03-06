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До Краматорську прибули медикаменти від Фонду Ахметова 

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Неділя 06 березня 2022 14:12
До Краматорську прибули медикаменти від Фонду Ахметова  Фото: до Краматорську прибули медикаменти від Фонду Ахметова (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

До Краматорська прибули ліки та медичні засоби першої необхідності для лікарень донецької області. Це 20 тисяч одиниць з антисептиками, антибіотиками, засобами для обробки ран та іншими медичними засобами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Ріната Ахметова.

Перелік найпотрібнішого визначили спільно із Міністерством охорони здоров’я України.

Це вже друга партія ліків, яку надає Фонд Ріната Ахметова у рамках допомоги для МОЗ. Перші 100 тисяч одиниць медикаментів вже були направлені до лікарень Київської області, в містах і селищах якої зараз гуманітарна ситуація катастрофічна.

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