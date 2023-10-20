Крали гроші для переселенців: у Львівській області викрили схему на мільйони

Як зазначає СБУ, кошти були виділені Міністерством соціальної політики для грошової допомоги на потреби внутрішньо переміщених осіб. Слідство встановило, що лише за один епізодом сума збитків становить майже мільйон гривень.

За даними слідства, одному з суб’єктів господарювання у Львівській області було виділено 9 млн гривень на потреби переселенців. Проте підприємець привласнив бюджетні гроші, але не надав повний обсяг послуг.

Крім того, деякі особи, на яких підприємець отримував гроші, перебували за кордоном. Таким чином схема дала змогу зловмиснику вкрасти майже мільйон гривень бюджетних коштів.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ. Йому вже обрано запобіжний захід. Розслідування триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили схему, завдяки якій депутати та їх родичі отримували "білі квитки".

Також ДБР викрило схему, до якої причетні військові. Зловмисники продавали в інтернеті одяг та амуніцію ЗСУ.