Kraken обороняє Часів Яр: бійці показали ліквідацію росіян дронами

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал підрозділу.

Захисники показали відео, на якому можна помітити, як вони за допомогою FPV дронів завдають ударів по живій силі, а також бліндажів ворога.

Як зазначили у підрозділі, бійці продовжують оборону Часового Яру, де росіяни намагаються наступати.

Бої за Часів Яр

Нагадаємо, росіяни активно намагаються захопити Часів Яр. Як зазначив ще в середині квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, військове командування РФ наказало захопити місто до 9 травня, але цього зробити так і не вдалося.

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, ворог хоче захопити цей населений пункт, оскільки він знаходиться на височині і звідти легше обстрілювати інші населені пункти Донецької області.

Більш детально про спроби росіян взяти Часів Яр під свій контроль - у матеріалі РБК-Україна.

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