КРАІЛ спростувала інформацію про наявність російського сліду у PIN-UP

У комісії уточнили, що компанія пройшла перевірки правоохоронних органів, які не підтвердили контроль резидентами Російської Федерації за діяльністю товариства, про які раніше згадували у ЗМІ.

У судовому реєстрі зявилася інформація щодо позову від ТОВ "Укр гейм технолоджі" (бренд PIN-UP) до інформаційної агенції, що поширювала такі тези. Суд підтвердив, що ліцензія PIN-UP була видана без порушень законодавства, а інформацію щодо російських власників визнано недостовірною.

"У цьому році ми піддалися інформаційній атаці з вкидами щодо власності компанії. Я точно знаю, що це була спланована дискредитація бренду та найбільшого платника податків у сфері гемблінгу в Україні. Перший суд зі ЗМІ ми виграли та рухаємось далі відстоюючи свою репутацію", - зазначив Ігор Зотько, власник ТОВ "Укр гейм технолоджі" (Бренд PIN-UP).

У компанії також повідомили, що мають намір у судовому порядку притягати до відповідальності за поширення неправдивої інформації про бренд.