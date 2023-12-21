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КРАІЛ спростувала інформацію про наявність російського сліду у PIN-UP

Четвер 21 грудня 2023 13:03
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КРАІЛ спростувала інформацію про наявність російського сліду у PIN-UP Фото: КРАІЛ спростувала інформацію про наявність російського сліду у PIN-UP (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей не підтвердила інформацію про наявність контролю росіянами діяльності ТОВ "Укр гейм технолоджі" (бренд PIN-UP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь КРАІЛ на запит журналістів.

У комісії уточнили, що компанія пройшла перевірки правоохоронних органів, які не підтвердили контроль резидентами Російської Федерації за діяльністю товариства, про які раніше згадували у ЗМІ.

КРАІЛ спростувала інформацію про наявність російського сліду у PIN-UPКРАІЛ спростувала інформацію про наявність російського сліду у PIN-UP

У судовому реєстрі зявилася інформація щодо позову від ТОВ "Укр гейм технолоджі" (бренд PIN-UP) до інформаційної агенції, що поширювала такі тези. Суд підтвердив, що ліцензія PIN-UP була видана без порушень законодавства, а інформацію щодо російських власників визнано недостовірною.

"У цьому році ми піддалися інформаційній атаці з вкидами щодо власності компанії. Я точно знаю, що це була спланована дискредитація бренду та найбільшого платника податків у сфері гемблінгу в Україні. Перший суд зі ЗМІ ми виграли та рухаємось далі відстоюючи свою репутацію", - зазначив Ігор Зотько, власник ТОВ "Укр гейм технолоджі" (Бренд PIN-UP).

У компанії також повідомили, що мають намір у судовому порядку притягати до відповідальності за поширення неправдивої інформації про бренд.

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