КРАИЛ опровергла информацию о наличии российского следа в PIN-UP

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей не подтвердила информацию о наличии контроля россиянами деятельности ООО "Укр гейм технолоджи" (бренд PIN-UP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ КРАИЛ на запрос журналистов.

В комиссии уточнили, что компания прошла проверки правоохранительных органов, не подтвердивших контроль резидентами Российской Федерации за деятельностью общества, о которых ранее упоминалось в СМИ.

В судебном реестре появилась информация об иске от ООО "Укр гейм технолоджи" (бренд PIN-UP) к информационному агентству, которое распространяло такие тезисы. Суд подтвердил, что лицензия PIN-UP была выдана без нарушений законодательства, а информация о российских владельцах признана недостоверной.

"В этом году мы подверглись информационной атаке с вбросами относительно собственности компании. Я точно знаю, что это была спланированная дискредитация бренда и крупнейшего налогоплательщика в сфере гемблинга в Украине. Первый суд со СМИ мы выиграли и двигаемся дальше отстаивая свою репутацию", - отметил Игорь Зотько, владелец ООО "Укр гейм технолоджи" (Бренд PIN-UP).

В компании также сообщили, что намерены в судебном порядке привлечь к ответственности за распространение ложной информации о бренде.