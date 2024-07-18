Крах "Дніпра-1". УАФ винесла вердикт щодо участі клубу в Прем'єр-лізі

Асоціація не знайшла підстав для зняття "спортклубівців" із чемпіонату. Свою позицію керівна футбольна організація виклала в листі до УПЛ за підписом генерального секретаря Ігоря Грищенка.

За даними УАФ, "Дніпро-1" не сповіщав ні асоціацію, ні УЄФА про незворотні фінансові проблеми. Більше того, на початку літа "спортклубівці" окреслили наміри продовжувати діяльність і змагатися в сезоні 2024/25. Окремо УАФ підкреслила, що в складі "Дніпра-1" досі зареєстрована достатня для виступів кількість футболістів.

"Таким чином, беручи до уваги інформацію, наявну в УАФ та отриману у Вашому листі, повідомляємо, що підстави для розгляду питання відкликання атестату на отримання допуску СК "Дніпро-1" (Дніпро) до клубних змагань УПЛ сезону 2024/25 станом на сьогодні відсутні", – йдеться в заяві організації.

Раніше загальні збори Прем'єр-ліги ініціювали звернення до УАФ щодо відкликання атестату "Дніпра-1". Керівництво дніпровського колективу проігнорувало офіційні запити УПЛ щодо стану справ у клубі. Водночас Прем'єр-ліга просила асоціацію обрати заміну "спортклубівцям".

Важке літо "Дніпра-1"

Четверта команда Прем'єр-ліги в міжсезоння почала продавати лідерів через фінансові проблеми. Зокрема, Дніпро покинули хавбеки Піхальонок і Рубчинський (обидва – "Динамо").

"Дніпро-1" на цей час продав футболістів орієнтовно на 6,9 млн євро. Найбільше "спортклубівці" заробили на переїзді згаданого Піхальонка в Київ (2,5 млн). Утім, труднощі клубу досі не усунули. Найімовірніше, незабаром розформують жіночу та юнацьку команди.

"Дніпро-1" досі не розпочав підготовку до нового сезону. 25 липня "спортклубівці" повинні стартувати в кваліфікації Ліги конференцій проти угороської "Академії Пушкаша".