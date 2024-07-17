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Крах "Дніпра-1": Прем'єр-ліга звернулась до УАФ для вирішення проблеми

Фото: "Дніпро-1" не виходить на зв'язок із УПЛ (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга закликала Українську асоціацію футболу відкликати атестат "Дніпра-1" на виступи в елітному дивізіоні на сезон 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Напередодні відбулися загальні збори учасників Прем'єр-ліги. Представники клубів обговорили ситуацію навколо четвертої команди минулого сезону.

"Дніпро-1" на фоні розпродажу футболістів і заявлених публічно фінансових проблем не заявив УПЛ свою позицію. "Спортклубівці" досі не надали офіційної інформації щодо виступів у сезоні 2024/25. Більше того, дніпровський клуб не відповів на запити Прем'єр-ліги.

Оскільки видача атестатів на отримання допуску до змагань належить до компетенції УАФ, то загальні збори ініціювали звернення до асоціації щодо відкликання в "Дніпра-1" права на виступи. Водночас УПЛ рекомендувавала асоціації обрати варіант заміни "спортклубівців" у чемпіонаті. На вакантне місце претендуватимуть закарпатський "Минай", харківський "Металіст 1925", столичний "Лівий берег" і кам'янець-подільський "Епіцентр".

Важке літо "Дніпра-1"

Четверта команда Прем'єр-ліги в міжсезоння почала продавати лідерів через фінансові проблеми. Зокрема, Дніпро покинули хавбеки Піхальонок і Рубчинський (обидва – "Динамо").

"Дніпро-1" на цей час продав футболістів орієнтовно на 6,9 млн євро. Найбільше "спортклубівці" заробили на переїзді згаданого Піхальонка в Київ (2,5 млн). Утім, труднощі клубу досі не усунули. Найімовірніше, незабаром розформують жіночу та юнацьку команди.

"Дніпро-1" досі не розпочав підготовку до нового сезону. 25 липня "спортклубівці" повинні стартувати в кваліфікації Ліги конференцій проти угороської "Академії Пушкаша".

До слова, раніше пригадали топ-5 переїздів у "Динамо" футболістів із Донбасу на фоні трансферу Піхальонка.

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