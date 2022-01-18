Краеведческий музей в Полтаве масштабно реставрируют впервые за 60 лет

К реставрации Полтавского краеведческого музея имени Василия Кричевского, которая проходит в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", привлекли специалистов со всей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

"Подобных масштабных ремонтов в заведении не проводилось как минимум 60 лет. Реставрация призвана остановить разрушение памятника национального значения, сохранить аутентичный облик здания и одновременно соединить историю и современность", - сказал руководитель ОГА Дмитрий Лунин.

Краеведческий музей в Полтаве - первый образец украинского модерна.

В здании, по словам Лунина, уже обустроили и запустили новый теплопункт, полностью обновили систему электросети и приступили к подключению широкополосного интернета. Строители расшивают и инъецируют трещины стен и потолка и обрабатывают их противогрибковыми растворами.

В зале торжеств оштукатурили стены для укладки изразцов, установили леса с помостами для реставрации и росписей потолка и стен, реставрируют дверные полотна. Перед началом работ специалисты изучили архивные исторические данные и сделали сравнительный анализ живописи 1908 и 1995 годов.

В музее также устанавливается подъемник для людей с инвалидностью.