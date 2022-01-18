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Краєзнавчий музей у Полтаві масштабно реставрують вперше за 60 років

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Полтава, Вівторок 18 січня 2022 14:49
Краєзнавчий музей у Полтаві масштабно реставрують вперше за 60 років Фото: краєзнавчий музей у Полтаві реставрують (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

До реставрації Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, що відбувається в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", залучили фахівців з усієї України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Полтавської ОДА.

"Подібних масштабних ремонтів у закладі не проводили як мінімум 60 років. Реставрація покликана зупинити руйнацію пам’ятки національного значення, зберегти автентичний вигляд будівлі й водночас поєднати історію та сучасність", - сказав керівник ОДА Дмитро Лунін.

Краєзнавчий музей у Полтаві є першим зразком українського модерну.

У будівлі, за словами Луніна, вже облаштували та запустили новий теплопункт, повністю оновили систему електромережі та розпочали підключення до широкосмугового інтернету. Будівельники розшивають та ін’єктують тріщини стін та стелі та обробляють їх протигрибковими розчинами.

У залі урочистостей відштукатурили стіни для вкладання кахлю, встановили риштування з помостами для реставрації та розписів стелі та стін, реставрують дверні полотна. Перед початком робіт фахівці вивчили архівні історичні дані та зробили порівняльний аналіз живопису 1908 та 1995 років.

У музеї також встановлюють підйомник для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, що минулого року президент Володимир Зеленський додатково до ініційованої ним програми "Велике будівництво" анонсував окрему програму з відновлення історичних та культурних пам’яток України.

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