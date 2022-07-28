Из краденого украинского металла Россия может изготавливать оружие, - ISRP

Россия вывозит зерно, украденное в Украине, в Турции и Сирии, а сталь - на российские предприятия, где из них может изготавливаться оружие, которое будет использоваться против гражданских людей в Украине и мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американской группы ISRP , которая собирает доказательства по грабежам, которые совершает Россия на оккупированных территориях.

В отчете, который представила ISRP, подробно изложено почти 50 отдельных инцидентов мародерства, по которым есть очевидные доказательства - спутниковые снимки, навигационные маршруты и названия кораблей, которые перевозили награбленную продукцию.

"Зерно часто доставляется непосредственно в Турцию или Сирию, а в некоторых случаях проходит через российские порты, чтобы скрыть происхождение зерна. А потом - продается на ближневосточных и других рынках, или просто накапливается для дальнейшего распределения", - указывается в отчете.

Что же касается металла, который принадлежит компании "Метинвест" и был похищен из порта Мариуполя, то, по мнению американских исследователей, его перевозят на территорию России с целью последующей переработки - в том числе, в оружие.

"Похоже, что награбленная сталь доставляется непосредственно в российские промышленные зоны, где она может дополнять местное производство. И, возможно, использоваться для производства дополнительного оружия войны, которая будет использована против гражданских лиц в Украине и других странах", - отмечают в ISRP.

Напомним, в группу ISRP, которая изучает современное российское пиратство, входят бывшие чиновники США, эксперты по международной торговле и эксперты по нацбезопасности. Они собирают доказательства причастности России к мародерства, используя множество инструментов - спутниковые снимки, трекинговые маршруты кораблей, рассказы очевидцев.

По данным ISRP, Россия украла уже более полумиллиона тонн украинского зерна - пшеницы, кукурузы и ячменя. Также было вывезено 11 тысяч тонн стали, еще 28 тыс. тонн уже загружено на корабли для дальнейшей отправки.

Ранее мариупольские заводы "Азовсталь" и ММКИ группы "Метинвест", которому принадлежит украдена Россией продукция, обратились в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство, а также призвали своих международных партнеров не покупать у России сталь, происхождение которого вызывает сомнения.