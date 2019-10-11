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КПВВ "Станица Луганская" временно прекратил работу из-за сообщения о минировании

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На данный момент проводится поиск взрывоопасных предметов

На контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская" временно прекращены пропускные операции из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в 12:00 от подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поступила информация о том, что неактивная автозаправочная станция вблизи КПВВ "Станица Луганская", заминирована.

В результате чего пограничники прекратили осуществлять пропускные операции через линию разграничения и вместе с сотрудниками Национальной полиции эвакуировали граждан, находившихся в КПВВ и сервисных зонах контрольного пункта.

На данный момент сотрудники ГСЧС проводят мероприятия по поиску взрывоопасных предметов возле территории КПВВ "Станица Луганская".

Напомним, в пятницу, 11 октября, в полицию Луганской области поступило сообщение о заминировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и помещения Государственной администрации. На объекты прибыли специалисты взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции в Луганской области и спасатели ГСЧС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 октября в Станице Луганской был введен в эксплуатацию временный обходной мостик, который позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещение. Обходной мост будет работать, пока будут проводиться ремонтные работы разрушенной части основного моста.

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