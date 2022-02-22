КПВВ "Станица Луганская" работает в штатном режиме. "Счастье" - закрыли

Украинские пограничники отчитались о работе контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. КПВВ "Станица Луганская" продолжает работать в штатном режиме, а "Счастье" закрыли из-за массовых обстрелов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел .

Отмечается, что контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" работает в штатном режиме с 08:00 до 16:00.

"Существенно снизилось количество лиц, ежедневно пересекающих КПВВ в сторону временно оккупированной территории. Сегодня по состоянию на 13:00 в сторону временно оккупированной территории Украины проследовало 308 человек (в прошлый вторник - 704), в обратную сторону - 556 (в прошлый вторник - 1037)", - говорится в сообщении.

При этом в МВД отметили, что решение о закрытии КПВВ "Счастье" принял командующий ООС в связи с обострением ситуации.