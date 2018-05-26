КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 49,3 тысяч человек

Через КПВВ проследовали 6,4 тысячи транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 25 мая 2018 года, пересекли 49,3 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/80; "Марьинка" - 10/100; "Новотроицкое" - 20/15; "Гнутово" - 20/30.

Всего за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 49,3 тысяч человек и 6,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10 770 человек и 1 220 транспортных средств;

"Марьинка" - 12 825 человек и 2 300 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9 480 человек и 1 720 транспортных средств;

"Гнутово" - 5 090 человек и 1 160 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11 110 человек.

"...в контрольных пунктах пограничники обнаружили 4 свидетельства о регистрации транспортного средства и один паспорт, выданные фейковой республикой. Найденные документы переданы представителям Нацполиции", - сообщают в ГПСУ.

Напомним, 24 мая КПВВ на Донбассе пересекли 49,5 тыс. человек.