КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 49,3 тысяч человек

Через КПВВ проследовали 6,4 тысячи транспортных средств
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 25 мая 2018 года, пересекли 49,3 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/80; "Марьинка" - 10/100; "Новотроицкое" - 20/15; "Гнутово" - 20/30.
Всего за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 49,3 тысяч человек и 6,4 тысячи транспортных средств:
"...в контрольных пунктах пограничники обнаружили 4 свидетельства о регистрации транспортного средства и один паспорт, выданные фейковой республикой. Найденные документы переданы представителям Нацполиции", - сообщают в ГПСУ.
Напомним, 24 мая КПВВ на Донбассе пересекли 49,5 тыс. человек.