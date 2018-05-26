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КПВВ на Донбасі за добу перетнули 49,3 тисяч осіб

НовиниСуспільство    26.05.2018 - 09:15
Фото: пункт пропуску (dpsu.gov.ua)
Фото: пункт пропуску (dpsu.gov.ua)

Через КПВВ прослідували 6,4 тисячі транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 25 травня 2018 року, перетнули 49,3 тисяч осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість  транспортних засобів: "Майорське" - 0/80; "Мар’їнка" - 10/100; "Новотроїцьке" - 20/15; "Гнутове" - 20/30.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 49,3 тисяч осіб та 6,4 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 10 770 осіб та 1 220 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" - 12 825 осіб та 2 300 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 9 480 осіб та 1 720 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 5 090 осіб та 1 160 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 11 110 осіб.

 

"...в контрольних пунктах прикордонники виявили 4 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та один паспорт, видані фейковою республікою. Знайдені документи передано представникам Нацполіції", - повідомляють у ДПСУ.

Нагадаємо, 24 травня КПВВ на Донбасі перетнули 49,5 тис. осіб.

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Теги публікації: Донбас, Мар'їнка, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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