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КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 46 тис. осіб

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 09:59
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок усі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 46 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/40; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 0/50; "Гнутове" - 20/20.

В даний час все КПВВ працюють у штатному режимі, а за минулу добу пункти пропуску перетнули 45,8 тис. осіб і 5,8 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 9635 осіб і 1235 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 10770 осіб і 1815 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 9470 осіб і 1725 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4795 осіб і 1000 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 11100 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу загинув український військовий, ще двоє отримали поранення.

 

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Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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