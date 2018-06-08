КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 42 тыс. человек

По состоянию на утро КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 42 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 30/45; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 40/10.
Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 42 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:
Также сообщается, что на КПВВ задержали мужчину, который пытался перевезти патроны и пистолеты на оккупированную территорию. Выяснилось, что в неподконтрольных районах у него есть собственный охотничий магазин. У него выявили патроны к травматическому оружию, боевые патроны, газовые баллончики, пружины к охотничьему ружью, порох, масло для оружия и ремкомплекты к газовым пистолетам.
Напомним, ранее в штабе ООС рассказали детали инцидента с маршруткой в оккупированном Голубовском.