КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

По состоянию на утро КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что на КПВВ по состоянию на утро находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/80; "Марьинка" - 30/60; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 10/20.

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 41,4 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 8835 человек и 1105 транспортных средств;

"Марьинка" - 10445 человек и 1840 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8270 человек и 1510 транспортных средств;

"Гнутово" - 4135 человек и 980 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9665 человек.

Также сообщается, что на КПВВ обнаружили три транспортных средства, которыми пытались перевезти через линию соприкосновения коротковолновый радиоприемник для дальней связи, товары бытового и народного потребления, а также подшипники общей стоимостью почти 42 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки погиб один военный, еще 4 ранены.