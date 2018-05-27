Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

НовостиОбщество    27.05.2018 - 08:56
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

По состоянию на утро КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что на КПВВ по состоянию на утро находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/80; "Марьинка" - 30/60; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 10/20.

Всего за минувшие сутки КПВВ пересекли 41,4 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 8835 человек и 1105 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 10445 человек и 1840 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 8270 человек и 1510 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4135 человек и 980 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 9665 человек.

Также сообщается, что на КПВВ обнаружили три транспортных средства, которыми пытались перевезти через линию соприкосновения коротковолновый радиоприемник для дальней связи, товары бытового и народного потребления, а также подшипники общей стоимостью почти 42 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки погиб один военный, еще 4 ранены.  

 

В Старой Николаевке началась эвакуация после обстрела и взрывов на складе боеприпасов
Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, пограничники, КПВВ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top