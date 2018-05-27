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КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

НовиниСуспільство    27.05.2018 - 08:56
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Станом на ранок КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули понад 40 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що на КПВВ станом на ранок перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/80; "Мар'їнка" - 30/60; "Новотроїцьке" - 20/30; "Гнутове" - 10/20.

Всього за минулу добу КПВВ перетнули 41,4 тис. осіб і 5,4 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 8835 осіб і 1105 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 10445 осіб і 1840 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 8270 осіб і 1510 транспортних засобів;
  • "Гнутовк" - 4135 осіб і 980 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9665 осіб.

Також повідомляється, що на КПВВ виявили три транспортних засоби, якими намагалися перевезти через лінію дотику короткохвильовий радіоприймач для далекого зв'язку, товари побутового і народного вжитку, а також підшипники загальною вартістю майже 42 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу загинув один військовий, ще 4 поранено.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, пограничники, КПВВ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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