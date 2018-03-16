КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

По состоянию на утро в очередях на КПВВ стояли 250 автомобилей
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за 15 марта 2018 года пересекли более 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины
Сообщается, что за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 40,4 тыс. человек и 5000 транспортных средств, а именно:
Также сообщается, что по состоянию на утро 16 февраля на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
Кроме того, вчера через КПВВ "Майорское" пытались провезти пистолет ТТ.
Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест доставил на Донбасс более 155 тонн гуманитарной помощи.