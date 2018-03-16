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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

НовостиОбщество    16.03.2018 - 09:21
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)

По состоянию на утро в очередях на КПВВ стояли 250 автомобилей

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за 15 марта 2018 года пересекли более 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины

Сообщается, что за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 40,4 тыс. человек и 5000 транспортных средств, а именно:

  • "Майорское" - 9435 человек и 1060 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9065 человек и 1585 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7975 человек и 1410 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4495 человек и 950 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 9460 человек.

Также сообщается, что по состоянию на утро 16 февраля на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • "Майорское" - 30/40;
  • "Марьинка" - 30/50;
  • "Новотроицкое" - 30/20;
  • "Гнутово" - 30/20.

Кроме того, вчера через КПВВ "Майорское" пытались провезти пистолет ТТ.

Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест доставил на Донбасс более 155 тонн гуманитарной помощи.  

 

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Теги: Донбасс, КПВВ, Новости АТО
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