КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за 15 марта 2018 года пересекли более 40 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины

Сообщается, что за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 40,4 тыс. человек и 5000 транспортных средств, а именно:

"Майорское" - 9435 человек и 1060 транспортных средств;

"Марьинка" - 9065 человек и 1585 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7975 человек и 1410 транспортных средств;

"Гнутово" - 4495 человек и 950 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9460 человек.

Также сообщается, что по состоянию на утро 16 февраля на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/40;

"Марьинка" - 30/50;

"Новотроицкое" - 30/20;

"Гнутово" - 30/20.

Кроме того, вчера через КПВВ "Майорское" пытались провезти пистолет ТТ.

Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест доставил на Донбасс более 155 тонн гуманитарной помощи.