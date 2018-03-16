КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

Станом на ранок в чергах на КПВВ стояли 250 автомобілів
Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за 15 березня 2018 року перетнули понад 40 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України
Повідомляється, що за минулу добу через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 40,4 тис. осіб та 5000 транспортних засобів, а саме:
Також повідомляється, що станом на ранок 16 лютого на КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:
Крім того, вчора через КПВВ "Майорське" намагалися провезти пістолет ТТ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест доставив на Донбас понад 155 тонн гуманітарної допомоги.