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КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 09:21
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

Станом на ранок в чергах на КПВВ стояли 250 автомобілів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за 15 березня 2018 року перетнули понад 40 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України

Повідомляється, що за минулу добу через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 40,4 тис. осіб та 5000 транспортних засобів, а саме:

  • "Майорське" - 9435 осіб і 1060 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 9065 осіб і 1585 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 7975 осіб і 1410 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 4495 осіб і 950 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 9460 осіб.

Також повідомляється, що станом на ранок 16 лютого на КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

  • "Майорське" - 30/40;
  • "Мар'їнка" - 30/50;
  • "Новотроїцьке" - 30/20;
  • "Гнутове" - 30/20.

Крім того, вчора через КПВВ "Майорське" намагалися провезти пістолет ТТ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест доставив на Донбас понад 155 тонн гуманітарної допомоги.

 

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Теги: Донбас, КПВВ, Новини АТО
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