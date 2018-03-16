КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за 15 березня 2018 року перетнули понад 40 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України

Повідомляється, що за минулу добу через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 40,4 тис. осіб та 5000 транспортних засобів, а саме:

"Майорське" - 9435 осіб і 1060 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9065 осіб і 1585 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7975 осіб і 1410 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4495 осіб і 950 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9460 осіб.

Також повідомляється, що станом на ранок 16 лютого на КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 30/40;

"Мар'їнка" - 30/50;

"Новотроїцьке" - 30/20;

"Гнутове" - 30/20.

Крім того, вчора через КПВВ "Майорське" намагалися провезти пістолет ТТ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест доставив на Донбас понад 155 тонн гуманітарної допомоги.