КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 24 тыс. человек

Утром на КПВВ на Донбассе в очередях стояли более 300 автомобилей
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 24 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается, что всего за сутки КПВВ на Донбассе пересекли 24,3 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:
Также сообщается, что утром в очередях на КПВВ на Донбассе находилось такое количество транспортных средств:
Кроме того, пограничники в КПВВ "Марьинка" при осмотре автомобиля под обшивкой обнаружили 8 мобильных телефонов Apple, 3 планшета Samsung и аксессуары к телефонам на общую сумму 274 тыс. гривен.
Фото: изъятые на КПВВ смартфоны
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области от взрыва гранаты на КПВВ погиб пограничник.