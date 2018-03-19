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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 24 тыс. человек

НовостиОбщество    19.03.2018 - 09:24
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)
Фото: КПВВ на Донбассе (УНИАН)

Утром на КПВВ на Донбассе в очередях стояли более 300 автомобилей

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 24 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что всего за сутки КПВВ на Донбассе пересекли 24,3 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

  • "Майорское" - 6080 человек и 865 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 5710 человек и 1198 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 4686 человек и 967 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 2647 человек и 699 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 5225 человек.

Также сообщается, что утром в очередях на КПВВ на Донбассе находилось такое количество транспортных средств:

  • "Майорское" - 40/40;
  • "Марьинка" - 20/40;
  • "Новотроицкое" - 50/30;
  • "Гнутово" - 100/100.

Кроме того, пограничники в КПВВ "Марьинка" при осмотре автомобиля под обшивкой обнаружили 8 мобильных телефонов Apple, 3 планшета Samsung и аксессуары к телефонам на общую сумму 274 тыс. гривен.

Фото: изъятые на КПВВ смартфоны

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области от взрыва гранаты на КПВВ погиб пограничник.  

 

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Теги: Донбасс, пограничники, КПВВ
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