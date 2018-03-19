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КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 24 тис. осіб

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 09:24
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)
Фото: КПВВ на Донбасі (УНІАН)

Вранці на КПВВ на Донбасі в чергах стояли понад 300 автомобілів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу перетнули понад 24 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що всього за добу КПВВ на Донбасі перетнули 24,3 тис. осіб і 3,7 тис. транспортних засобів:

  • "Майорське" - 6080 осіб і 865 транспортних засобів;
  • "Маріїнка" - 5710 осіб і 1198 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 4686 осіб і 967 транспортних засобів;
  • "Гнутово" - 2647 осіб і 699 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 5225 осіб.

Також повідомляється, що вранці в чергах на КПВВ на Донбасі перебувала така кількість транспортних засобів:

  • "Майорське" - 40/40;
  • "Маріїнка" - 20/40;
  • "Новотроїцьке" - 50/30;
  • "Гнутово" - 100/100.

Крім того, прикордонники в КПВВ "Маріїнка" при огляді автомобіля під обшивкою виявили 8 мобільних телефонів Apple, 3 планшета Samsung і аксесуари до телефонів на загальну суму 274 тис. гривень.

Фото: вилучені на КПВВ смартфони

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області від вибуху гранати на КПВВ загинув прикордонник.

 

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Теги: Донбас, пограничники, КПВВ
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