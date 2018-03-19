КПВВ на Донбасі за добу перетнули понад 24 тис. осіб

Вранці на КПВВ на Донбасі в чергах стояли понад 300 автомобілів
Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за минулу добу перетнули понад 24 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що всього за добу КПВВ на Донбасі перетнули 24,3 тис. осіб і 3,7 тис. транспортних засобів:
Також повідомляється, що вранці в чергах на КПВВ на Донбасі перебувала така кількість транспортних засобів:
Крім того, прикордонники в КПВВ "Маріїнка" при огляді автомобіля під обшивкою виявили 8 мобільних телефонів Apple, 3 планшета Samsung і аксесуари до телефонів на загальну суму 274 тис. гривень.
Фото: вилучені на КПВВ смартфони
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області від вибуху гранати на КПВВ загинув прикордонник.