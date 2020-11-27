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КПВВ на Донбасі можуть працювати з обмеженнями до середини 2021, - ООН

Донбас, П'ятниця 27 листопада 2020 21:54
КПВВ на Донбасі можуть працювати з обмеженнями до середини 2021, - ООН
Фото: КПВВ на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі будуть працювати в обмеженому режимі, швидше за все, до середини літа. А військовий конфлікт продовжиться, але з меншою інтенсивністю.

Про це йдеться в Плані гуманітарного реагування ООН.

У звіті говориться, що збройний конфлікт, найімовірніше, триватиме з меншою інтенсивністю. При цьому в ООН відзначають, що обмеження на перетин лінії розмежування посилили вразливість людей. Ситуація ще складніша на територіях поза урядового контролю.

"Ймовірно, робота контрольних пунктів на "лінії розмежування" буде залишатися істотно обмеженою мінімум до середини літа 2021 року. З позитивного варто відзначити, що повноцінна робота двох нових пунктів пропуску у Луганській області забезпечить довгоочікуване полегшення ситуації в місцевих громадах", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тристороння контактна група досі не вирішила питання розблокування пунктів пропуску на Донбасі. КПВВ не працюють в повноцінному режимі з весни 2020 року. Спочатку українська сторона обмежила пропуск у зв'язку з пандемією COVID-19, після чого бойовики запровадили ще більш жорсткі обмеження.

Очікується, що Україна відкриє сервісні центри на всіх КПВВ у 2021.

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