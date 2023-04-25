Козловський відправив команду "Руху" U-11 на турнір до Італії

Почесний президент ФК "Рух" (Львів) Григорій Козловський відправив молоду команду ФК "Рух" U11 на міжнародний турнір до Італії - Universal Youth Cup.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Григорія Козловського .

Участь у масштабних змаганнях взяли 64 команди з різних академій Європи, серед яких представники "Ювентуса", "Мілана", "ПСЖ", "Ліверпуля", "Аякса" та інших.

Зазначається, що першого ігрового дня "жовто-чорні" зіграли проти Албанії. Українці виграли у "Реді Юпі" з розгромним рахунком 4:0. Дубль оформив Жадаєв, а також по голу забили Берун та Прокопенко.

Груповий етап U11 "Рух" завершив на першому місці, вигравши у двох італійських команд, не залишивши жодного шансу супротивникам.

"Такі турніри – безцінний досвід. Ми грали проти сильних команд", - поділився враженнями старший тренер АФ "Рух" U11 Маркіян Шкраба.

За підсумками молодіжка "Рух" посіла 11-те місце на турнірі Universal Youth Cup.

Нагадаємо, юніори "Руху" у сезоні 2021/22 посіли перше місце у чемпіонаті України U-19, отримавши право представити клуб у Юнацькій лізі УЄФА. Команда ФК "Рух" U-19 дійшла до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, поступившись 28 лютого 2023 року ФК "Мілан" з рахунком 0:1.