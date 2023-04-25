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Козловський відправив команду "Руху" U-11 на турнір до Італії

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Вівторок 25 квітня 2023 18:02
Козловський відправив команду "Руху" U-11 на турнір до Італії Фото: почесний президент ФК "Рух" (Львів) Григорій Козловський (прес-служба клубу)
Автор: Олександр Мороз

Почесний президент ФК "Рух" (Львів) Григорій Козловський відправив молоду команду ФК "Рух" U11 на міжнародний турнір до Італії - Universal Youth Cup.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Григорія Козловського .

Участь у масштабних змаганнях взяли 64 команди з різних академій Європи, серед яких представники "Ювентуса", "Мілана", "ПСЖ", "Ліверпуля", "Аякса" та інших.

Зазначається, що першого ігрового дня "жовто-чорні" зіграли проти Албанії. Українці виграли у "Реді Юпі" з розгромним рахунком 4:0. Дубль оформив Жадаєв, а також по голу забили Берун та Прокопенко.

Груповий етап U11 "Рух" завершив на першому місці, вигравши у двох італійських команд, не залишивши жодного шансу супротивникам.

Козловський відправив команду &quot;Руху&quot; U-11 на турнір до Італії

Козловський відправив команду &quot;Руху&quot; U-11 на турнір до Італії

"Такі турніри – безцінний досвід. Ми грали проти сильних команд", - поділився враженнями старший тренер АФ "Рух" U11 Маркіян Шкраба.

За підсумками молодіжка "Рух" посіла 11-те місце на турнірі Universal Youth Cup.

Нагадаємо, юніори "Руху" у сезоні 2021/22 посіли перше місце у чемпіонаті України U-19, отримавши право представити клуб у Юнацькій лізі УЄФА. Команда ФК "Рух" U-19 дійшла до 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА, поступившись 28 лютого 2023 року ФК "Мілан" з рахунком 0:1.

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